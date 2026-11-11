UGM Tolak Tindakan Represif Aparat yang Tangkap Mahasiswanya dan Sivitas Akademika Lain saat Demo

JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak terhadap segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi. Hal ini menyusul ditangkapnya sejumlah mahasiswa UGM dan sejumlah pihak lain, saat menggelar aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Yogyakarta pada Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11) dini hari.

"Hak sivitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujar Rektor UGM Prof. Ova Emilia, dilansir dari Antara, Rabu (11/11).

Ova memastikan terus memantau dan berkoordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan kampus menyikapi situasi aksi penyampaian aspirasi yang berujung ricuh.

Ova mengatakan sudah menyampaikan pesan kepada para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait kondisi kampus dan langkah yang sedang dilakukan universitas menyikapi situasi aksi 10 November 2026 dan langkah yang sedang dilakukan.

"Kami memastikan UGM terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan kampus. Sivitas dapat menjalankan aktivitas dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan arahan keselamatan dari universitas," kata Ova.

Ia mengatakan saat ini kampus sedang melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak oleh peristiwa tersebut.

"Universitas juga tengah mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi dan keberadaan mereka," katanya.

Ova juga mengajak seluruh sivitas yang memiliki informasi relevan mengenai keberadaan, kondisi atau situasi mahasiswa terdampak untuk segera menyampaikan melalui ditmawa@ugm.ac.id, setiap informasi akan dikoordinasi dan diverifikasi untuk mendukung upaya pencarian dan pendampingan.

Sementara itu, untuk menjaga keselamatan bersama, UGM mengimbau seluruh sivitas untuk tetap tenang dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.