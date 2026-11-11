Sosiolog Ungkap Makna Kedatangan Kapolri di Jogja, Upaya Padamkan Akselerasi Konflik ke Daerah Lain

JawaPos.com - Gelombang aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Yogyakarta yang marak terjadi belakangan ini kerap berakhir dengan bentrokan ricuh hingga berujung pada penangkapan puluhan demonstran oleh aparat kepolisian.

Sosiolog Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto, membeberkan analisis mendalam mengenai eskalasi kekerasan yang terus berulang dalam setiap penanganan aksi massa di Yogyakarta.

Menurut Prof. Bagong, kerusuhan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta tidak berdiri tunggal, melainkan dipicu oleh masuknya elemen luar yang sengaja memperkeruh situasi di lapangan.

"Karena di Jogja ada keterlibatan provokator yang menyusup dan juga karena melibatkan kelompok horizontal, ormas, hingga oknum preman. Ini yang kemudian memicu perlawanan keras dari mahasiswa," ungkap Prof. Bagong kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).

Saat ditanya mengenai aktor intelektual atau pihak penunggang di balik pergerakan para penyusup tersebut, Guru Besar Departemen Sosiologi Unair ini mengaku aspek penjelasannya memang sangat kompleks dan sulit ditunjuk secara gamblang.

Kendati demikian, indikasi keterlibatan provokator lapangan tersebut dapat terverifikasi secara jelas melalui berbagai dokumentasi serta rekaman video yang beredar luas di platform media sosial.

"Itu yang sulit disebut secara terbuka. Tapi kalau kita lihat tayangan video yang beredar di media sosial, kan ada provokatornya," jelasnya.

Gejolak keamanan yang makin meruncing di Yogyakarta bahkan membuat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sampai harus turun tangan secara langsung meninjau situasi penanganan di lapangan.

Prof. Bagong menilai, intervensi dan perhatian khusus dari pimpinan tertinggi Polri tersebut mengindikasikan tingginya risiko penyebaran gelombang kerusuhan ke daerah-daerah lain di Indonesia jika tidak segera diredam.

Langkah cepat berlingkup nasional sangat krusial mengingat Yogyakarta memiliki daya akselerasi konflik sosial yang sangat kuat dan berpotensi menjadi pemantik aksi di kota-kota besar lainnya.

"Karena di Jogja akselerasi konfliknya meningkat kuat. Jadi perlu direspon agar tidak mengilhami daerah lain," tegas Prof. Bagong.

Prof. Bagong pun mengamini bahwa gerakan mahasiswa di Yogyakarta menjadi salah satu barometer yang dapat memengaruhi gerakan mahasiswa di daerah lain di Indonesia.