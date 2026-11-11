Pemerintah Gelontorkan Subsidi Tiket Rp 883 Miliar untuk Libur Nataru, Ini Daftar Transportasinya

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan stimulus subsidi tarif transportasi sebesar Rp883,4 miliar untuk menghadapi periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kebijakan ini dihadirkan guna meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan UMKM.

Berdasarkan data Kemenhub, alokasi tersebut disebar untuk penerbangan pesawat udara, perjalanan kereta api, armada kapal Pelni, serta kapal penyeberangan ASDP.

Selain memangkas ongkos perjalanan, stimulus tarif ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi produk lokal serta mendongkrak perputaran ekonomi di berbagai daerah tujuan wisata.

Kendati demikian, mengingat kuota stimulus yang terbatas, masyarakat diimbau untuk segera merencanakan perjalanan dari jauh-jauh hari.

Calon pelancong juga diingatkan agar memesan tiket melalui kanal resmi masing-masing operator guna mengantisipasi potensi tindak penipuan tiket palsu menjelang puncak liburan akhir tahun.

Di sisi lain, kebijakan subsidi ini berjalan paralel dengan pengetatan pengawasan keselamatan transportasi secara menyeluruh.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.

"Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh," ujar Menhub Dudy di Jakarta.

Sebagai bentuk mitigasi risiko, Kemenhub menggencarkan serangkaian langkah pemeriksaan kelaikan atau ramp check di berbagai sektor transportasi secara berkala:

- Transportasi Darat: Pengawasan kelaikan armada bus dimaksimalkan lewat pemanfaatan sistem digital terintegrasi MitraDarat.

- Transportasi Laut & Penyeberangan: Uji kelaiklautan dijadwalkan menyasar sebanyak 2.140 kapal sepanjang November 2026 yang dikawal oleh 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Transportasi Udara: Pelaksanaan ramp inspection dipusatkan di 20 bandar udara, disusul inspeksi keselamatan pada 223 bandara mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

- Perkeretaapian: Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta kelaikan sarana prasarana digelar bertahap demi mengamankan ribuan perjalanan kereta api harian.