Kronologi Lengkap Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres, Mulai Polemik Ijazah hingga Pemakzulan

JawaPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa sore.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan kepada awak media.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan kepada Wapres dalam diskusi tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Salah satu langkah yang hendak ditempuh adalah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," jelas Prasetyo.

Berawal dari Polemik Ijazah Gibran

Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah tekanan publik yang terus berkembang terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar Gibran melepaskan jabatannya menyusul munculnya berbagai gugatan dan putusan pengadilan.

Persoalan tersebut berawal dari riwayat pendidikan Gibran di luar negeri yang dipersoalkan sejumlah pihak. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999 hingga 2002, Gibran melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School, Singapura.

Dalam persidangan di MK, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerangkan bahwa Gibran menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada 2003–2004. Selanjutnya, ia mengikuti program Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia, pada 2005–2006.

Gibran kemudian melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2007–2010. Berdasarkan keterangan resmi MDIS pada 1 Oktober 2025, Gibran telah menyelesaikan program Advanced Diploma sebelum memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

Namun, substansi persoalan hukum yang diperdebatkan bukan terletak pada gelar sarjana Gibran. Persoalan utamanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan minimal setara SMA atau sederajat untuk pencalonan sebagai wakil presiden.

Dokumen yang menjadi perhatian adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 12 di UTS Insearch pada 2006 dan dinyatakan memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia.

MK Tolak Gugatan, Tapi Tak Temukan Ijazah Setara SMA Gibran

Polemik tersebut berlanjut ke Mahkamah Konstitusi melalui gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusannya, MK menyoroti persoalan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

Dalam proses pemeriksaan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, UTS Insearch Sydney, hingga MDIS Singapura. Adapun dokumen yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden adalah fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Kendati demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut. Sebab, sengketa hasil pemilu dinilai tidak lagi menjadi mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut setelah Gibran dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

MA Kabulkan Kasasi, Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Surat Penyetaraan

Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Sebelum bergulir ke tingkat kasasi, gugatan Subhan telah diperiksa PTUN Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada 21 Mei 2026, pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Subhan kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Tidak puas dengan dua putusan tersebut, Subhan melanjutkan upaya hukum kasasi ke MA. Dalam putusan kasasinya, MA membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PTTUN Jakarta, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Konsekuensi dari putusan itu, Kemendikdasmen diperintahkan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang selama ini menjadi salah satu dokumen persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden.

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi putusan MA.

Dalam pertimbangannya, MA turut merujuk Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang di dalam pertimbangannya turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran.

MA menilai putusan MK tersebut menghadirkan fakta hukum baru yang berpengaruh terhadap keberadaan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Hal itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengabulkan gugatan Subhan.

"Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada," tulis putusan MA tersebut.

Puluhan Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah polemik tersebut, wacana pemakzulan Gibran juga mulai bergulir di parlemen. Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI yang dapat menjadi bagian dari mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden disebut semakin bertambah.

Hingga Selasa (10/11), hampir 50 anggota DPR RI dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan HMP. Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Mardani menyebut para anggota dewan yang mendukung pengajuan hak tersebut berasal dari sejumlah fraksi. Artinya, dukungan terhadap usulan tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada satu kelompok politik di parlemen.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memperlihatkan dokumen bertajuk 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.

"Hampir 50, banyak fraksi," ucap Mardani, Selasa (10/11).

Lebih lanjut, Mardani memastikan dokumen pengusulan HMP yang telah ditandatangani sejumlah anggota DPR tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan parlemen. Dengan demikian, usulan itu telah diteruskan ke tingkat pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. "Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," jelasnya.

Gibran Ajukan Perlawanan ke PTUN dan PK ke MA

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai polemik pengunduran dirinya dari jabatan Wapres RI. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Senin (10/11) petang.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat dan menganggap Prabowo sebagai sosok ayah.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," tegas Gibran.

Gibran menuturkan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.