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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 11 November 2026 | 16.46 WIB

Kronologi Lengkap Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres, Mulai Polemik Ijazah hingga Pemakzulan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Setwapres)

JawaPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa sore.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan kepada awak media.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan kepada Wapres dalam diskusi tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Salah satu langkah yang hendak ditempuh adalah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," jelas Prasetyo.

Berawal dari Polemik Ijazah Gibran

Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah tekanan publik yang terus berkembang terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar Gibran melepaskan jabatannya menyusul munculnya berbagai gugatan dan putusan pengadilan.

Persoalan tersebut berawal dari riwayat pendidikan Gibran di luar negeri yang dipersoalkan sejumlah pihak. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999 hingga 2002, Gibran melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School, Singapura.

Editor: Diar Candra
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