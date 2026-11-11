106 Orang Diamankan Usai Ricuh di Jogja, Polda DIY Sita Bom Molotov hingga Sajam

JawaPos.com - Sebanyak 106 massa aksi diamankan Polda DIY setelah diduga terlibat aksi anarkis yang berujung kericuhan di kawasan Kantor DPRD DIY hingga Tugu Jogja pada Selasa (10/11) malam. Jumlah tersebut dihimpun hingga Rabu (11/11) pukul 02.46 WIB. Dalam penanganan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari enam botol molotov, petasan, hingga senjata tajam.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, penyampaian pendapat di depan umum awalnya berlangsung aman hingga pukul 19.00 WIB. Namun, situasi berubah memanas sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang kembali berkumpul di depan Kantor DPRD DIY.

"Massa aksi anarkis menembakkan petasan, melempar molotov, dan batu ke area dalam gedung DPRD DIY," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11) dini hari.

Merespons kericuhan tersebut, aparat gabungan melakukan tindakan pengamanan. Sekitar pukul 20.30 WIB, empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob bersama 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob dikerahkan menggunakan kendaraan taktis untuk membubarkan kerumunan dan mendorong massa ke arah utara.

Pada saat bersamaan, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) menerjunkan 858 personel di bawah kendali Dirreskrimum Polda DIY untuk melakukan penindakan dan pengamanan terhadap massa yang diduga terlibat tindakan anarkis.

"Para pelaku yang diamankan langsung dibawa ke Posko Satgas di lantai dua gedung DPRD DIY," bebernya.

Pendorongan massa berlanjut hingga kawasan Tugu Golong-Gilig atau Tugu Jogja sekitar pukul 21.00 WIB. Meski petugas telah membentuk barikade, sebagian massa masih bertahan dan melakukan pelemparan petasan hingga pukul 22.37. Polisi juga melakukan penyekatan terhadap kelompok massa yang datang dari arah timur Tugu.

Situasi berangsur terkendali setelah pasukan Brimob menggelar patroli skala besar di seluruh wilayah Kota Jogja sekitar pukul 23.30 WIB. Polda DIY menyatakan kondisi keamanan di wilayah tersebut kembali kondusif.

Dari hasil penanganan di lapangan, polisi mengamankan 94 orang yang diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam kericuhan.

Barang bukti tersebut meliputi enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, serta satu ketapel beserta satu bungkus gotri.