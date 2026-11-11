Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Jawa Pos Radar
Rabu, 11 November 2026 | 13.35 WIB

106 Orang Diamankan Usai Ricuh di Jogja, Polda DIY Sita Bom Molotov hingga Sajam

Massa aksi berlarian saat dipukul mundur aparat kepolisian di kawasan Tugu Pal Putih Jogja Selasa (10/11) malam. (Dok Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja) - Image

Massa aksi berlarian saat dipukul mundur aparat kepolisian di kawasan Tugu Pal Putih Jogja Selasa (10/11) malam. (Dok Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

JawaPos.com - Sebanyak 106 massa aksi diamankan Polda DIY setelah diduga terlibat aksi anarkis yang berujung kericuhan di kawasan Kantor DPRD DIY hingga Tugu Jogja pada Selasa (10/11) malam. Jumlah tersebut dihimpun hingga Rabu (11/11) pukul 02.46 WIB. Dalam penanganan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari enam botol molotov, petasan, hingga senjata tajam.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan, penyampaian pendapat di depan umum awalnya berlangsung aman hingga pukul 19.00 WIB. Namun, situasi berubah memanas sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang kembali berkumpul di depan Kantor DPRD DIY.

"Massa aksi anarkis menembakkan petasan, melempar molotov, dan batu ke area dalam gedung DPRD DIY," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11) dini hari.

Merespons kericuhan tersebut, aparat gabungan melakukan tindakan pengamanan. Sekitar pukul 20.30 WIB, empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob bersama 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob dikerahkan menggunakan kendaraan taktis untuk membubarkan kerumunan dan mendorong massa ke arah utara.

Pada saat bersamaan, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) menerjunkan 858 personel di bawah kendali Dirreskrimum Polda DIY untuk melakukan penindakan dan pengamanan terhadap massa yang diduga terlibat tindakan anarkis.

"Para pelaku yang diamankan langsung dibawa ke Posko Satgas di lantai dua gedung DPRD DIY," bebernya.

Pendorongan massa berlanjut hingga kawasan Tugu Golong-Gilig atau Tugu Jogja sekitar pukul 21.00 WIB. Meski petugas telah membentuk barikade, sebagian massa masih bertahan dan melakukan pelemparan petasan hingga pukul 22.37. Polisi juga melakukan penyekatan terhadap kelompok massa yang datang dari arah timur Tugu.

Situasi berangsur terkendali setelah pasukan Brimob menggelar patroli skala besar di seluruh wilayah Kota Jogja sekitar pukul 23.30 WIB. Polda DIY menyatakan kondisi keamanan di wilayah tersebut kembali kondusif.

Dari hasil penanganan di lapangan, polisi mengamankan 94 orang yang diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam kericuhan.

Barang bukti tersebut meliputi enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, serta satu ketapel beserta satu bungkus gotri.

Novita menyebut, seluruh orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan pendalaman di Polda DIY. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi peran masing-masing orang dalam kericuhan tersebut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menunggangi aksi hingga berujung tindakan anarkis.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aliansi Jogja Memanggil Demo di Kantor Gubernur, Tuntut UMK Rp 4,6 Juta hingga Usut Korupsi  - Image
Berita Daerah

Aliansi Jogja Memanggil Demo di Kantor Gubernur, Tuntut UMK Rp 4,6 Juta hingga Usut Korupsi 

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.24 WIB

Kapolri Suyudi Datangi DPRD DIY Tengah Malam, Dalami Penyebab Demo Berujung Rusuh - Image
Nasional

Kapolri Suyudi Datangi DPRD DIY Tengah Malam, Dalami Penyebab Demo Berujung Rusuh

Rabu, 11 November 2026 | 13.54 WIB

1.800 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan Prancis, Gedung Balai Kota Berusia 143 Tahun Pun Dibakar - Image
Internasional

1.800 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan Prancis, Gedung Balai Kota Berusia 143 Tahun Pun Dibakar

Senin, 19 Oktober 2026 | 06.15 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore