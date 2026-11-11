Daftar 19 Pahlawan Nasional Tahun 2026, dari Hoegeng hingga Mayjen Sungkono

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh, tepat pada peringatan hari pahlawan, Selasa (10/11).

Ke-19 tokoh itu usulan dari berbagai daerah, dari mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso hingga Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya saat pertempuran 10 November 1945, Mayjen TNI Soengkono.

Nama terakhir bahkan sudah puluhan tahun diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di Surabaya, yakni Jalan Mayjen Sungkono, menggunakan ejaan baru.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menjelaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh itu telah melalui penelitian dan pengkajian berjenjang.

Tujuannya untuk memastikan apa saja jasa serta kontribusi mereka bagi bangsa dan negara.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Syahganda di Jakarta, Selasa (10/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Para tokoh tersebut sebelumnya diusulkan oleh masyarakat di berbagai daerah, kemudian, ditelaah oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat yang tugasnya adalah menilai jasa dan pengabdian para calon penerima gelar.

Hasil kajian di tingkat daerah selanjutnya dikurasi kembali oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

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Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menghasilkan rekomendasi kepada Presiden.

Tahun ini, sebanyak 19 tokoh menerima gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026. Berikut daftarnya.

Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso Sutan Takdir Alisjahbana RM Margono Djojohadikusumo KH M. Yusuf Hasyim Ali Sastroamidjojo Sultan Ibrahim Chaliluddin Kiai Muslim Muhammad Khalifah Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf Marsekal (Purn) R. Suryadi Suryadarma KH Abbas Abdul Jamil Abdul Muthalib Sangadji Ali Sadikin Fransiscus Xaverius Seda Letkol Moch Sroedji Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah KH Wasyid Mayjen TNI Soengkono Mohamad Roem Baca Juga:Usulan Jakarta Dikabulkan: Ali Sadikin Hingga Hoegeng Resmi Pahlawan Nasional

Syahganda menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan tersebut juga memberi pesan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meneruskan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut mencakup semangat patriotisme, semangat menjaga persatuan, serta pengabdian berkelanjutan kepada bangsa.