BULOG Peringati Hari Pahlawan 2026 dengan Pakaian Adat, Teguhkan Semangat Persatuan dan Pengabdian

JawaPos.com – Perum BULOG memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 melalui upacara bendera yang berlangsung khidmat di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Mengusung tema nasional “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, dan pengabdian dalam melanjutkan perjuangan membangun Indonesia, khususnya melalui peran strategis BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., serta diikuti oleh jajaran Direksi, karyawan dan karyawati Kantor Pusat, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten serta pensiunan Bulog.

Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan penuh khidmat sebagai wujud penghormatan atas jasa, pengorbanan, dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah meletakkan fondasi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menghadirkan nuansa kebangsaan yang semakin kuat melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah. Keberagaman busana tradisional yang dikenakan para peserta tidak hanya memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan seluruh keluarga besar BULOG dalam satu tekad untuk terus berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh jajaran Perum BULOG seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke.

Lebih dari sekadar simbol budaya, penggunaan pakaian adat Nusantara menjadi pengingat bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus senantiasa dijaga dan dirawat.

Nilai persatuan, kebersamaan, serta semangat gotong royong yang diwariskan para pahlawan menjadi landasan penting bagi seluruh jajaran BULOG untuk terus memperkuat sinergi, menghadapi berbagai tantangan, dan menjalankan amanah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan harus dimaknai sebagai momentum untuk merefleksikan sekaligus meneruskan nilai-nilai perjuangan para pendahulu melalui kontribusi dan pengabdian nyata.

Menurutnya, semangat kepahlawanan pada masa kini diwujudkan melalui kerja keras, tanggung jawab, serta komitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, termasuk dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani mengajak seluruh jajaran BULOG untuk menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam memperkuat integritas, profesionalisme, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, BULOG diharapkan semakin solid, adaptif, dan tangguh dalam menjalankan mandatnya sebagai operator pangan pemerintah, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bagi BULOG, semangat perjuangan para pahlawan memiliki makna yang relevan dengan tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional. Perjuangan tersebut diwujudkan melalui keberpihakan kepada petani dalam penyerapan hasil panen dalam negeri, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BULOG untuk memastikan pangan tetap tersedia, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan.