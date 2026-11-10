Inisiator Program 'ABRI Masuk Desa' M Jusuf Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Tokoh penting militer Indonesia yang mencetuskan program ikonik seperti ABRI Masuk Desa dan TNI Manunggal Membangun Desa, Jenderal TNI (Purn.) M. Jusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11).

Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris Jenderal M. Jusuf pada Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November.

Penetapan M. Jusuf sebagai pahlawan nasional tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional bersama 18 tokoh dan pejuang lainnya.

Selepas prosesi upacara, keponakan almarhum Jenderal M. Jusuf, Andi Herri Iskandar, yang mewakili keluarga, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas perhatian yang diberikan oleh negara dan pemerintah terhadap pengabdian M. Jusuf.

"Kami keluarga itu sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah, dan ini kan secara berjenjang ya, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengusulkan," kata Andi Herri setelah upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah RI, dikutip Selasa (10/11).

Andi juga mengungkap Presiden Prabowo menyampaikan dirinya mengidolakan Jenderal M. Jusuf. "Tadi Pak Prabowo itu secara khusus mengatakan bahwa secara pribadi ini (Jenderal M. Jusuf, red.) adalah pimpinan Beliau dulu, idola Beliau, pahlawan Beliau," ujar Andi menyampaikan kembali pernyataan Presiden Prabowo kepada keluarga mengenai mendiang Jenderal M. Jusuf.

Tidak hanya Andi Herri, keponakan M. Jusuf lainnya, Andi Yorry Karebet juga mengucapkan terima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada Jenderal M. Jusuf.

"Saya sebagai cucu tentu sangat berterima kasih ya atas pemerintah yang memperhatikan para tokoh yang kemudian ada beberapa yang dianggap jadi pahlawan nasional. Tentu kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi," kata Andi Yorry.

Jenderal M. Jusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1928. Ia lahir dengan nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amier. Namun, Jenderal M. Jusuf memilih menanggalkan nama "Andi" yang diketahui merupakan gelar untuk keturunan bangsawan bagi orang Bugis dan Makassar.

Pengabdiannya terhadap bangsa dimulai saat ia mengabdikan diri sebagai prajurit dan pejuang rakyat dengan bergabung dalam Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), yang merupakan organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dia kemudian memulai kariernya sebagai perwira Angkatan Laut, kemudian ia beralih ke Angkatan Darat pada tahun 1949.

M. Jusuf, semasa menjadi perwira militer, juga pernah terlibat memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), kemudian memimpin Kodam XIV/Hasanuddin yang bertanggung jawab atas wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Selepas berkarier di lingkungan militer, M. Jusuf diangkat sebagai menteri perindustrian pada tanggal 27 Agustus 1964 oleh Presiden Ke-1 Soekarno.

Ia kemudian terlibat sebagai saksi sejarah dalam peristiwa penyerahan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966.

Semasa Orde Baru, M. Jusuf kembali ke militer dengan menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab).

Selama menjabat sebagai Menhankam/Pangab, Jenderal M. Jusuf dikenal luas atas jasa-jasanya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan prajurit. Ia mencetuskan program ABRI Masuk Desa dan TNI Manunggal Membangun Desa.

Jenderal M. Jusuf juga rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara-tentara yang bertugas di daerah-daerah terpencil, pos-pos perbatasan, dan daerah pedalaman. Ia pun kemudian tenar di kalangan para prajurit, tetapi kemudian ia diberhentikan dari posisinya oleh Presiden Ke-2 Soeharto pada April 1983.

Selepas itu, M. Jusuf dipercaya menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada tahun 1983 sampai dengan 1993. Jenderal M. Jusuf wafat pada 8 September 2004 pada usia 76 tahun.