Dapat Masukan Hadapi Polemik Ijazah, Gibran: Pak Presiden Sudah seperti Ayah Saya Sendiri

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran terkait polemik dokumen pendidikannya, termasuk langkah yang dapat ditempuh melalui jalur hukum.

"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar (SD) hingga strata satu (S-1).

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.

Selain itu, Gibran mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi.