Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 11 November 2026 | 05.45 WIB

Presiden Prabowo Resmi Tetapkan Jenderal Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso menjadi pahlawan nasional, pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (9/11/2026). (wikipedia) - Image

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso menjadi pahlawan nasional, pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (9/11/2026). (wikipedia)

JawaPos.com - Bertepatan dengan momen peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11), Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso menjadi pahlawan nasional.

Hoegeng merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia. Dia pernah bertugas sebagai kapolri ke-5 pada periode 1968-1971. Gelar pahlawan nasional untuk Hoegeng diberikan melalui upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Jenderal Hoegeng bagi bangsa dan negara.

Atas penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Korps Bhayangkara.

”Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas,” ucap Isir kepada awak media di Jakarta.

Jenderal Hoegeng, kata Isir, memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Dia turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pasca kedaulatan, dan mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai kapolri.

Hoegeng, lanjut dia, sudah menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tentu dengan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Selama memimpin Polri, Hoegeng, mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas.

Berbagai kontribusi Hoegeng juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm pada 1971.

Isir menyampaikan bahwa, Kapolri Suyudi menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang ditekankan oleh Suyudi kepada seluruh jajarannya.

”Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ucap Isir.

Lebih lanjut, Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

”Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Jadi Pahlawan Masa Kini, Perangi Kemiskinan hingga Putus Sekolah - Image
Nasional

Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Jadi Pahlawan Masa Kini, Perangi Kemiskinan hingga Putus Sekolah

Selasa, 10 November 2026 | 21.22 WIB

2 Demo di Surabaya saat Hari Pahlawan 2026, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat - Image
Surabaya Raya

2 Demo di Surabaya saat Hari Pahlawan 2026, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat

Selasa, 10 November 2026 | 20.25 WIB

Mengenal Logo Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Makna Filosofi dan Simbolnya - Image
Lifestyle

Mengenal Logo Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Makna Filosofi dan Simbolnya

Selasa, 10 November 2026 | 20.12 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore