Presiden Prabowo Resmi Tetapkan Jenderal Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional

JawaPos.com - Bertepatan dengan momen peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11), Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso menjadi pahlawan nasional.

Hoegeng merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia. Dia pernah bertugas sebagai kapolri ke-5 pada periode 1968-1971. Gelar pahlawan nasional untuk Hoegeng diberikan melalui upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Jenderal Hoegeng bagi bangsa dan negara.

Atas penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Korps Bhayangkara.

”Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas,” ucap Isir kepada awak media di Jakarta.

Jenderal Hoegeng, kata Isir, memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Dia turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pasca kedaulatan, dan mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai kapolri.

Hoegeng, lanjut dia, sudah menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tentu dengan dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Selama memimpin Polri, Hoegeng, mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas.