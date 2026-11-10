Jelang Wacana Pemakzulan, Akun Instagram Gibran Tiba-tiba Unggah Belasan Konten

JawaPos.com - Akun Instagram Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mengunggah banyak konten kegiatannya dalam waktu singkat setelah ramai wacana pemakzulannya di DPR. Tercatat hingga pukul 22.24 WIB, ada 18 unggahan baru di Instagramnya.

Unggahan-unggahan di Instagram Gibran memperlihatkan kerja-kerjanya saat menjadi wapres. Mulai dari mengunjungi tempat-tempat tertentu hingga menerima kunjungan dari organisasi tertentu.

Namun, tampaknya unggahan itu bukan kegiatan baru yang dilakukannya hari ini. Sebab, tiap beberapa unggahan lokasi Gibran berada cukup berjauhan.

Misalnya di unggahannya yang pertama hari ini tiga jam lalu, ia berdiskusi dengan Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Jakarta. Tak berapa lama, ia mengunggah kegiatannya saat membuka kongres Asosiasi Pendeta Indonesia di Tangerang.

Dua jam lalu, akun Instagram Gibran juga kemudian mengunggah tengah berada di Pasuruan, Jawa Timur.

Unggahan seterusnya pun terus berbeda lokasi dan berbeda kegiatan. Bahkan hingga saat ini, unggahan di akun Instagram Gibran masih bermunculan.

Kejadian ini tak biasa. Sebab, melihat riwayat unggahan Instagram sebelumnya, ia bahkan terakhir mengunggah kegiatan pada 30 September lalu dan hanya satu konten. Sebelumnya lagi di tanggal 29 September hanya dua konten.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal wacana pengunduran dirinya sebagai wakil kepala negara. Dia berharap persoalan yang menjadi perhatian publik saat ini tidak berlarut-larut hingga memicu polemik politik berkepanjangan.