Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Malah Disarankan ke PTUN hingga PK ke MA

JawaPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal wacana pengunduran dirinya sebagai wakil kepala negara. Dia berharap persoalan yang menjadi perhatian publik saat ini tidak berlarut-larut hingga memicu polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran di Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi (10/11). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.

Dia memandang Prabowo bukan sekadar sebagai kepala negara, melainkan sosok yang telah memberikan banyak arahan dan masukan. Gibran menyebut hubungan keduanya sudah seperti ayah dan anak.

"Seperti teman-teman media ketahui tadi pagi saya bertemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Salah satu arahan Prabowo, lanjut Gibran, berkaitan dengan langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menghadapi polemik ijazah yang menyasar dirinya. Ia mengklaim, Prabowo menyarankan agar dirinya tetap melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," imbuhnya.

Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri ke Prabowo Istana Kepresidenan sebelumnya mengakui adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11). Pertemuan keduanya disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.