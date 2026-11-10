PDIP Sebut Langkah Gibran ke PTUN Tak Masuk Akal, Dinilai Cuma Ulur Waktu Pengunduran Diri

JawaPos.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan surat keterangan (suket) atau keaslian ijazah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak masuk akal.

Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena keduanya berada dalam ranah peradilan yang berbeda.

Deddy mempertanyakan relevansi PTUN dalam polemik tersebut. Sebab, kewenangan PTUN berkaitan dengan sengketa keputusan yang dikeluarkan pejabat negara maupun institusi birokrasi.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Dia juga mengingatkan, persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan polemik tersebut sebelumnya sudah pernah dibawa ke PTUN. Namun, proses persidangan kala itu tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran perwakilan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) disebut tidak pernah menghadiri persidangan.

"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," tegasnya.

Atas dasar itu, Deddy menilai langkah membawa kembali persoalan suket maupun keaslian ijazah ke PTUN justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Dia mempertanyakan keputusan administrasi negara apa yang sebenarnya hendak dipersoalkan melalui jalur peradilan tersebut.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," tegas Deddy.

Deddy menekankan, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah tersedia. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Kemendiknas dan pihak Gibran.

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran," ungkapnya.

Karena itu, Deddy menduga wacana membawa persoalan tersebut ke PTUN hanya menjadi strategi untuk memperpanjang proses penyelesaian polemik. Dia menilai langkah tersebut bukan upaya substantif untuk memberikan kepastian mengenai persoalan suket maupun ijazah Gibran.

"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," jelas Deddy.

Gibran Sampaikan Niat Mengundurkan Diri ke Prabowo

Istana Kepresidenan sebelumnya mengakui adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11). Pertemuan keduanya disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo menyebut, Prabowo tidak menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," tegasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).