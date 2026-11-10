Setali Tiga Uang dengan Presiden, DPR Juga Tidak Menolak Pengunduran Diri Gibran

JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyikapi niatan pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Wacana pengunduran diri itu terungkap setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran soal pembahasan rencana pengunduran diri pada Selasa (10/11).

Doli menegaskan DPR RI tidak bisa memberikan posisi menolak permohonan pengunduran diri seorang Wakil Presiden (Wapres). Menurutnya, DPR harus merespons tersebut melaui langkah konstitusional.

"Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi tentang pengunduran diri," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Doli menegaskan, jika Gibran memang secara sukarela menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), keputusan itu seharusnya disampaikan secara terbuka dihadapan publik. Sehingga langkah tersebut dapat disikapi langsung melalui sidang istimewa MPR RI. "Kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR," tegas Doli.

Prabowo Tak Tolak Pengunduran Diri Gibran

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi munculnya isu pengunduran diri Gibran sebagai Wapres RI.

Awalnya, Prasetyo mengamini adanya pertemuan antara Prabowo dengan Gibran yang berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wapres RI.

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di eh Mahkamah Agung," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. "Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. "Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran," tuturnya.

Sementara itu, Gibran juga menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," jelas Prasetyo.

Menurut Prasetyo, langkah yang ingin ditempuh Gibran merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah mempersilakan apabila Gibran ingin menggunakan mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN) untuk menguji keabsahan dokumen yang dimilikinya.