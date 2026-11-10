Demo Mahasiswa di Surabaya, Desak Pemerintah Tuntaskan Kebakaran Hutan hingga Bubarkan MBG

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Alun-Alun Surabaya pada Selasa (10/11). Demo itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Dalam demontrasi ini mereka menyuarakan sejumlah tuntutan. Mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pantauan JawaPos.com, massa aksi tiba di kawasan tersebut sekitar pukul 15.25 WIB. Mereka berjalan kaki atau longmarch dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair) di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan menuju Jalan Gubernur Suryo. Setibanya di lokasi, mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

Salah satu isu yang disoroti adalah kebakaran hutan serta nasib masyarakat yang terdampak. Mereka mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Tak hanya itu, massa juga menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mereka turut mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibubarkan.

Kedatangan para demonstran disambut sejumlah personel kepolisian yang telah berjaga di sekitar lokasi. Sejumlah polisi wanita (polwan) bahkan membentangkan poster bertuliskan, “Selamat Datang Pejuang Aspirasi. Sampaikan Pendapat Secara Tertib. Kami Siap Melayani”.

(Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)

Tak lama setelah tiba, mahasiswa membentuk lingkaran besar mengelilingi area air mancur di depan Alun-Alun Surabaya. Mereka kemudian mulai menyampaikan orasi secara bergantian untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah.