Gibran Bertemu Prabowo 2,5 Jam Sampaikan Soal Keinginan Mengundurkan Diri sebagai Wapres

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo menyebut, Prabowo tidak menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).