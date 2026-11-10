Gibran Bertemu Prabowo 2,5 Jam Sampaikan Soal Keinginan Mengundurkan Diri sebagai Wapres

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Istana Kepresidenan mengakui adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11). Pertemuan keduanya disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo menyebut, Prabowo tidak menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran.
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.
Sementara itu, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).
"Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," pungkasnya.
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