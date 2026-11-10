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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 22.35 WIB

Ramai Barak Militer di Kawasan PIK, Mabes TNI Pastikan Hanya Tenda Sementara

Warga PIK dikejutkan dengan kehadiran barak militer di salah satu area PIK2. (Instagram Info PIK) - Image

Warga PIK dikejutkan dengan kehadiran barak militer di salah satu area PIK2. (Instagram Info PIK)

JawaPos.com - Keberadaan tenda-tenda TNI di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) ramai menjadi sorotan di media sosial. Mabes TNI pun buka suara. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, narasi yang viral di media sosial tidak tepat. 

”Itu bukan barak, tapi tenda sementara,” kata Nas saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (10/11).

Salah satu akun media sosial yang mengunggah video penampakan tenda-tenda militer di PIK adalah @info.pik.pluit. Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa tenda-tenda militer itu berdiri tidak jauh dari bangunan Tzu Chi School yang ikonik. 

Sebelum viralnya tenda-tenda militer itu, Mabes TNI mengkonfirmasi pengerahan ribuan prajurit TNI ke Jakarta. Namun, pergerakan pasukan dalam jumlah besar itu dipastikan hanya untuk bersiaga dan sebagai langkah antisipasi sebagaimana telah disampaikan oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut, TNI memang bertugas mengambil langkah antisipasi. Sehingga ketika dibutuhkan, para prajurit yang dikirimkan ke Jakarta sudah siap membantu. Baik membantu aparat keamanan dari kepolisian maupun pemerintah daerah.

”Kalau TNI kan selalu antisipasi, berbicaranya antisipasi. Kalau polisi kan kalau sudah terjadi, faktanya, buktinya, baru tindakannya selanjutnya seperti apa,” kata Dudung.

Lain dengan TNI, Dudung menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh TNI dilakukan sebagai antisipasi berbagai kemungkinan. Sehingga pengerahan kekuatan dalam jumlah besar ke Jakarta dinilai sebagai hal biasa. Bukan hal yang perlu banyak dikomentari.

”TNI kan selalu antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI tentunya dengan antisipasi itu kan dengan kekuatan yang cukup besar. Ini kan kalau misalnya nanti pemerintah daerah, polisi minta bantuan, kita sudah siap. Itu saja,” tegasnya. 

Editor: Bintang Pradewo
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