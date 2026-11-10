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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 10 November 2026 | 22.02 WIB

Profil Yanuar Arif, Anggota DPR Kelahiran Surabaya yang Bentangkan Poster Pemakzulan Gibran

Anggota DPR RI Yanuar Arif membentangkan poster desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI (Instagram Fraksi PKS DPR) - Image

Anggota DPR RI Yanuar Arif membentangkan poster desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI (Instagram Fraksi PKS DPR)

JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo menjadi sorotan setelah membentangkan poster bertuliskan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Aksi tersebut dilakukan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (10/11).

Dalam poster yang dibawanya, tertulis kalimat "Gibran Mundur atau Dimundurkan". Yanuar juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk mendorong pemakzulan Gibran.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Yanuar Arif yang kini menjadi salah satu legislator yang mendorong penggunaan hak konstitusional tersebut?

Yanuar memiliki nama lengkap Yanuar Arif Wibowo. Ia merupakan politikus PKS yang lahir di Surabaya pada 4 Januari 1978. Karier politiknya di parlemen tidak diraih dalam waktu singkat. Yanuar tercatat telah mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) sejak 2014. Namun, upayanya menjadi anggota DPR RI belum berhasil dalam dua pemilu tersebut.

Pada Pileg 2024, Yanuar kembali maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII. Kali ini, dia berhasil memperoleh 31.438 suara dan melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Sebelum menjadi legislator, Yanuar lebih dahulu meniti karier di lingkungan parlemen. Dia pernah bekerja sebagai asisten anggota DPR RI pada periode 2004–2009.

Dari sisi pendidikan, Yanuar merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 2010. Dia tercatat mulai menempuh pendidikan di kampus tersebut sejak 1997.

Namun, sebelum berkuliah di Fakultas Hukum, Yanuar sempat menjadi mahasiswa Fakultas Sastra UI yang kini dikenal sebagai Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB).

Semasa menjadi mahasiswa, Yanuar juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Pada 1999, dia dipercaya menjabat Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Pengalaman di organisasi kampus hingga lingkungan parlemen tersebut menjadi bagian dari perjalanan Yanuar sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024.

Editor: Diar Candra
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