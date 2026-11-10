Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 19.48 WIB

Mabes Polri Gelar Sidang Etik Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Ahrie Sonta yang Pertama

Lokasi Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di Kompleks Mabes Polri, Jaksel. (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Lokasi Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di Kompleks Mabes Polri, Jaksel. (Dok Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Divisi Propam (Divpropam) Polri  menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tersangka pertama yang disidangkan oleh Mabes Polri adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Sidang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa (10/11).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkap hal itu. Dia menyampaikan bahwa sidang KKEP dilakukan pasca penetapan Ahrie Sonta sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

”Hari ini (10/11) sesuai rencana dilaksanakan (sidang) Kode Etik Profesi Polri terhadap saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” ungkap Isir kepada awak media.

Namun demikian, Isir tidak merinci siapa saja yang masuk dalam susunan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai majelis KKEP dalam sidang dengan terduga pelanggar Ahrie Sonta. Demikian pula dengan jadwal sidang tiga tersangka lainnya. Isir belum mengungkap hal itu kepada publik.

Sidang KKEP terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo dilaksanakan beriringan dengan proses hukum di Bareskrim Polri. Selain Ahrie Sonta, saat ini Polri sudah menetapkan Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pengacara Ahrie Sonta Tak Ingin Membangun Opini di Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo - Image
Kasuistika

Pengacara Ahrie Sonta Tak Ingin Membangun Opini di Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Jumat, 6 November 2026 | 19.28 WIB

Minta Polri Usut Tuntas, Puan Maharani Soroti Kasus Penyadapan Prabowo - Image
Politik

Minta Polri Usut Tuntas, Puan Maharani Soroti Kasus Penyadapan Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 18.29 WIB

Masa Depan Polri Ditentukan oleh Rekonstruksi Pendidikan dan Kultur Akademik - Image
Opini

Masa Depan Polri Ditentukan oleh Rekonstruksi Pendidikan dan Kultur Akademik

Selasa, 10 November 2026 | 16.36 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore