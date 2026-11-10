Mabes Polri Gelar Sidang Etik Tersangka Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Ahrie Sonta yang Pertama

JawaPos.com - Divisi Propam (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tersangka pertama yang disidangkan oleh Mabes Polri adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Sidang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa (10/11).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkap hal itu. Dia menyampaikan bahwa sidang KKEP dilakukan pasca penetapan Ahrie Sonta sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

”Hari ini (10/11) sesuai rencana dilaksanakan (sidang) Kode Etik Profesi Polri terhadap saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” ungkap Isir kepada awak media.

Namun demikian, Isir tidak merinci siapa saja yang masuk dalam susunan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai majelis KKEP dalam sidang dengan terduga pelanggar Ahrie Sonta. Demikian pula dengan jadwal sidang tiga tersangka lainnya. Isir belum mengungkap hal itu kepada publik.