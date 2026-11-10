Hindari Macet Akibat Demo Jakarta Hari Ini: Cek Rute Alternatif Monas, HI, dan DPR/MPR

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 510 personel dan menyiagakan rencana rekayasa lalu lintas di Kawasan Monas, Tugu Tani, Bundaran HI, hingga Gedung DPR/MPR pada Selasa (10/11). Pengalihan arus diterapkan secara situasional menyusul adanya kegiatan demonstrasi di titik-titik vital Ibu Kota yang dimulai pukul 10.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan Pemprov DKI memfasilitasi hak berdemokrasi masyarakat sekaligus menjaga kelancaran mobilitas warga lainnya.

"Kami menyiagakan 510 personel di lapangan dan terus berkoordinasi dengan institusi terkait, seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, juga Satpol PP DKI Jakarta, sebagai upaya menjaga mobilitas warga tetap berjalan," ujar Budi di Jakarta Selasa (10/11).

Budi menekankan rekayasa lalu lintas bersifat dinamis. Pengalihan arus lalu lintas baru akan diberlakukan jika terjadi penumpukan kendaraan di area aksi. "Rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Petugas kami akan membaca kondisi jalan dari waktu ke waktu, dan pengalihan arus baru diterapkan bila memang diperlukan," kata Budi.

Skema Rute Alternatif di 3 Kawasan Utama

Bagi pengguna jalan yang hendak melintasi kawasan terdampak, berikut rencana pengalihan arus lalu lintas yang telah disiapkan Dishub DKI Jakarta:

1. Kawasan Monas dan Tugu Tani

Dari Arah Utara:

- Harmoni menuju Senen: Jl. Hayam Wuruk – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Pasar Senen.

- Harmoni menuju Stasiun Gambir: Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Gedung Kesenian – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Lapangan Banteng Barat – Jl. Taman Pejambon – Jl. Pejambon – Jl. Medan Merdeka Timur – berputar di Simpang Jl. Medan Merdeka Timur/Jl. Batu III.

- Harmoni menuju Kemayoran/Pulogadung: Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Angkasa.

Dari Arah Timur:

- Kwitang menuju Pasar Baru: Jl. Kramat Kwitang – Jl. Senen Raya – Jl. Dr. Wahidin Raya – Jl. Gunung Sahari – Jl. H. Samanhudi.

- Senen menuju Harmoni: Jl. Gunung Sahari – Jl. Budi Utomo – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Katedral – Jl. Veteran.

- Senen menuju Tanah Abang: Jl. Gunung Sahari – Jl. Budi Utomo – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Katedral – Jl. Veteran – Jl. Suryopranoto – Jl. Balikpapan – Jl. Cideng Timur.

Dari Arah Barat:

- Tanah Abang menuju Harmoni: Jl. Jatibaru Raya – Jl. Abdul Muis – Jl. Majapahit.

- Tanah Abang menuju Kemayoran/Pulogadung: Jl. Jatibaru Raya – Jl. Abdul Muis – Jl. Majapahit – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Angkasa.

- Tomang menuju Senen: Jl. Tomang Raya – Jl. Kyai Caringin – Jl. Balikpapan – Jl. Suryopranoto – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Pasar Senen.

Dari Arah Selatan:

Blok M menuju Harmoni: Jl. Jenderal Sudirman – Jl. K.H. Mas Mansyur – Jl. Cideng Barat – Jl. Balikpapan – Jl. Suryopranoto.

2. Kawasan Bundaran HI

- Tanah Abang menuju Cikini: Jl. K.H. Wahid Hasyim – Jl. H. Agus Salim – Jl. Kebon Sirih – Jl. Jaksa – Jl. K.H. Wahid Hasyim – Jl. H. Agus Salim – Jl. Gereja Theresia – Jl. Dr. GSSJ Ratulangi.

- Cikini menuju Tanah Abang: Jl. Dr. GSSJ Ratulangi – Jl. Yusuf Adiwinata – Jl. H. Agus Salim – Jl. K.H. Wahid Hasyim.

- Manggarai menuju Tanah Abang: Jl. Galunggung – Jl. Karet Pasar Baru III – Jl. Karet Pasar Baru II – Jl. R.M. Margono Djojohadikoesoemo – Jl. K.H. Mas Mansyur.

- Harmoni menuju Blok M: Jl. Suryopranoto – Jl. Balikpapan – Jl. Kyai Caringin – Jl. Tomang Raya – Jl. S. Parman – Jl. Gatot Subroto – Jl. Gerbang Pemuda – Jl. Asia Afrika – Jl. Hang Lekir Raya.

- Blok M menuju Harmoni: Jl. Panglima Polim – Jl. Kyai Maja – Jl. Pakubuwono VI – Jl. Hang Lekir 2 – Jl. Hang Lekir 1 – Jl. Asia Afrika – Jl. Pintu Satu Senayan – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. K.H. Mas Mansyur – Jl. Cideng Barat – Jl. Balikpapan – Jl. Suryopranoto.

3. Kawasan DPR/MPR

- Cawang menuju Slipi/Tomang: Jl. Gatot Subroto – Jl. Gerbang Pemuda – Jl. Patal Senayan – Jl. Patal Senayan 1 – Jl. Permata Hijau – Jl. Tentara Pelajar – Jl. S. Parman.

- Blok M menuju Slipi/Tomang: Jl. Kyai Maja – Jl. Kebayoran Baru – Jl. Sultan Iskandar Muda – putar balik di depan Gandaria City – Jl. Sultan Iskandar Muda – Jl. Teuku Nyak Arief – Jl. Tentara Pelajar – Jl. S. Parman.

- Blok M menuju Harmoni: Opsi 1 (Jl. Sisingamangaraja – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. K.H. Mas Mansyur – Jl. Cideng Barat – Jl. Balikpapan – Jl. Suryopranoto) atau Opsi 2 (Jl. Trunojoyo – Jl. Gunawarman – Jl. Senopati – Jl. Suryo – Jl. Wolter Monginsidi – Jl. Kapten Tendean – Jl. Terusan H.R. Rasuna Said – Jl. H.R. Rasuna Said – Jl. Prof. Dr. Satrio – Jl. K.H. Mas Mansyur – Jl. Cideng Barat – Jl. Balikpapan – Jl. Suryopranoto).

- Harmoni menuju Blok M: Jl. Hayam Wuruk – Jl. Ir. H. Juanda – berputar di Simpang Jl. Veteran III – Jl. Veteran – Jl. Suryopranoto – Jl. Balikpapan – Jl. Kyai Caringin – Jl. Tomang Raya – Jl. S. Parman – Jl. Gatot Subroto – Jl. Pejompongan Raya – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Cut Nyak Arief – Jl. Kebayoran Baru – Jl. Pakubuwono VI – Jl. Suryo – Jl. Kyai Maja.

Operasional Moda Transportasi Publik

Meskipun ada pengalihan arus di sejumlah titik, moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dipastikan beroperasi secara normal. Penyesuaian rute Transjakarta akan dilakukan secara dinamis mengacu pada kondisi lalu lintas di lapangan.