Mutasi 25 Pati dan Pamen, Kapolri Suyudi Pindahkan 2 Jenderal Anak Buah Listyo Sigit

JawaPos.com - Di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Di antara puluhan pati dan pamen tersebut, ada dua nama jenderal anak buah Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Yakni Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan. Keduanya ditarik keluar dari Kantor Kepala Staf Presiden (KSP).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta prinsip meritokrasi.



”Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir pada Selasa (10/11).

Mutasi kali ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam mutasi tersebut, sejumlah jabatan strategis di tubuh Korps Bhayangkara mengalami perubahan. Diantaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.

Khusus di Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Mutasi juga menyentuh Kombes Pol Yuyan Priatmaja yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN. Dia diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Di Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Pol Ervindo Maulana.



Mutasi tersebut juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di berbagai Polda seperti Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.