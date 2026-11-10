Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 18.39 WIB

Mutasi 25 Pati dan Pamen, Kapolri Suyudi Pindahkan 2 Jenderal Anak Buah Listyo Sigit

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. (Polri) - Image

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. (Polri)

JawaPos.com - Di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). 

Di antara puluhan pati dan pamen tersebut, ada dua nama jenderal anak buah Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Yakni Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan. Keduanya ditarik keluar dari Kantor Kepala Staf Presiden (KSP).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta prinsip meritokrasi.


”Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir pada Selasa (10/11).

Mutasi kali ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Dalam mutasi tersebut, sejumlah jabatan strategis di tubuh Korps Bhayangkara mengalami perubahan.  Diantaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.

Khusus di Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol  Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Mutasi juga menyentuh Kombes Pol Yuyan Priatmaja yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN. Dia diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Di Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Pol Ervindo Maulana.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kapolri Suyudi Dapat Dukungan Keluarga Besar Brimob untuk Ungkap Penyadapan - Image
Kasuistika

Kapolri Suyudi Dapat Dukungan Keluarga Besar Brimob untuk Ungkap Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 | 23.35 WIB

Komisi III DPR Bakal Panggil Kapolri, Dalami Penerima Manfaat Sadapan Prabowo - Image
Politik

Komisi III DPR Bakal Panggil Kapolri, Dalami Penerima Manfaat Sadapan Prabowo

Kamis, 5 November 2026 | 22.06 WIB

Kasus Dugaan Penyadapan jadi Momen Kapolri Suyudi Lakukan Pembenahan Internal Polri - Image
Kasuistika

Kasus Dugaan Penyadapan jadi Momen Kapolri Suyudi Lakukan Pembenahan Internal Polri

Kamis, 5 November 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore