ICW: Pemerintah Belanja Rp 14,69 Miliar ke RANS Animasi, Soroti Raffi Ahmad

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan, setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) kepada PT RANS Animasi Indonesia yang mencapai Rp 14,69 miliar.

Temuan tersebut turut menyoroti kaitan perusahaan animasi itu dengan gurita bisnis hiburan milik Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai salah satu utusan khusus Presiden, melalui PT RANS Entertainment Indonesia.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham perusahaan, PT RANS Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT RANS Animasi Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad memiliki 0,9 persen saham perusahaan animasi tersebut secara langsung.

Selain kepemilikan langsung, Raffi juga memiliki saham di PT RANS Entertainment Indonesia yang menjadi pemegang saham mayoritas RANS Animasi. Raffi tercatat menjabat sebagai komisaris PT RANS Animasi Indonesia.

Dengan struktur tersebut, Raffi memiliki keterkaitan dengan RANS Animasi Indonesia melalui kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung melalui RANS Entertainment.

Sebagaimana diketahui, ICW mencatat bahwa terdapat kontrak pengadaan dari sejumlah instansi pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 14.696.955.002.

Anggaran tersebut berkaitan dengan berbagai layanan publikasi dan influencer engagement yang melibatkan ekosistem RANS.

Berdasarkan dokumen yang beredar, terdapat dua instansi pemerintah yang tercatat melakukan pengadaan jasa dengan PT RANS Animasi Indonesia.

Yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Pada 2024, Kemendikbudristek tercatat memiliki lima paket pengadaan yang berkaitan dengan RANS Entertainment dan akun Raffinagita1717.

Berikut rincian paket pengadaan tersebut:

Penayangan video YouTube RANS Entertainment Rp 452.698.902 Penayangan Instagram Reels di akun @Raffinagita1717 Rp 205.893.300 Penayangan Instagram Story Rp 575.655.000 Event attendance Rp 2.521.329.200 Penayangan di TikTok Raffinagita1717 Rp 144.423.600 Jika dijumlahkan, lima paket pengadaan tersebut memiliki nilai sekitar Rp 3,9 miliar.

Sementara itu, tiga paket lainnya tercatat berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2025 hingga 2026.

Pada 2025, Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercatat memiliki paket influencer engagement senilai Rp 3.596.955.000.

Kemudian, Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp 3,6 miliar.