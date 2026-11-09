3 Alasan Hukum MUI Haramkan Vape, Berkaitan Narkotika

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan tiga alasan hukum yang mendasari keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape. Selain membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan, perangkat tersebut dinilai berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika.

Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) tersebut juga mengharamkan kegiatan produksi hingga memperjualbelikan perangkat vape.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis fatwa MUI yang ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, dikutip Senin (9/11).

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga alasan yang menjadi dasar MUI mengharamkan penggunaan vape.

1. Membahayakan Kesehatan Alasan pertama berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.

MUI juga menjelaskan nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Zat tersebut bersifat adiktif serta dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

2. Merusak Lingkungan Alasan kedua adalah dampak penggunaan vape terhadap lingkungan. MUI memasukkan kerusakan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum haram penggunaan rokok elektrik.

Dengan demikian, pertimbangan fatwa tersebut tidak hanya menyangkut dampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga risiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

3. Berpotensi jadi Sarana Peredaran Narkotika Alasan ketiga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

MUI menggunakan prinsip sadd al dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan terlarang. Atas dasar itu, penggunaan vape diharamkan untuk menutup celah pemanfaatan perangkat tersebut sebagai media penyalahgunaan zat terlarang.

Tak hanya penggunaan, MUI juga secara tegas mengharamkan produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik. Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

MUI Minta Pemerintah Larang Vape Selain menetapkan fatwa, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan tersebut berjalan secara terkoordinasi.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.

MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape. Adapun BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik serta melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di tingkat masyarakat, MUI mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai keharaman vape serta bahaya kesehatannya.