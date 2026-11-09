Aktivitas 3 Perusahaan Diduga Sebabkan Kebakaran Hutan di Papua, BNPB Sudah Lapor Ke Pemda

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi dugaan aktivitas 3 perusahaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Papua. Khususnya wilayah Papua Selatan. Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, pihaknya sudah mengadukan Perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk ditindaklanjuti.

”Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan tindakan-tindakan pengklarifikasian serta pemverifikasian data,” katanya kepada awak media pada Senin (9/11).

Untuk menangani kebakaran hutan di Papua, hari ini pihaknya sudah menggelar rapat bersama menteri kehutanan, Kepala BMKG, Kepala BRIN, Pemda Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Para Pangdam, Komandan Korem, hingga Komandan Kodim dan Kapolres. ”Kami melaksanakan rapat tentang evaluasi bagaimana penanganan kebakaran hutan lahan di Papua Selatan,” kata dia.

Kristomei menyebut ada 4 November lalu pihaknya sudah bersurat kepada Gubernur Papua Selatan untuk mengklarifikasi, memverifikasi, dan berkoordinasi dengan aparat terkait di wilayah dalam rangka melakukan pengecekan terhadap titik-titik api yang ada dalam data BNPB.

”Sehingga kami perlu klarifikasi di lapangan dan menanyakan serta mengecek apakah terjadi pembakaran dalam rangka pembukaan lahan atau tidak,” imbuhnya.

Dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh BNPB bersama instansi terkait, diharapkan kebakaran hutan di Papua Selatan segera padam. Apalagi saat ini sudah dioperasikan dua Pesawat Cessna di daerah tersebut.

”Dalam rangka operasi modifikasi cuaca, sehingga (kedua pesawat tersebut) bisa melakukan modifikasi cuaca,” ujarnya.