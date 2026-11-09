Menhan Sjafrie Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

JawaPos.com - Di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses, berlangsung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan kapolri. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuan yang berlangsung pada Minggu (8/11).

Melalui unggahan pada akun media sosial resminya, Menhan Sjafrie mengungkap isi pertemuan tersebut. Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan Polri itu bertukar pikiran terkait dengan dinamika keamanan nasional. Mereka berbagi pandangan atas situasi terkini.

”Bertukar pandangan dan pengalaman strategis lintas generasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan nasional,” ungkap Sjafrie.

Pengalaman dan pengabdian para mantan kapolri, lanjut dia, merupakan bagian dari kekayaan institusional bangsa Indonesia. Pemikiran para mantan kapolri tersebut bernilai strategis untuk memperkuat institusi kepolisian Indonesia agar semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

”Ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kesinambungan kepemimpinan,” ujarnya.

Sepuluh mantan kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri atas Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Selain itu, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang saat ini masih bertugas sebagai menteri dalam negeri (mendagri) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Berdasar keterangan resmi Sekretariat Presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo disebut bersilaturahmi dengan tokoh yang pernah memimpin institusi Polri dari periode tugas yang berbeda. Tujuannya untuk bertukar pandangan dan pemikiran.