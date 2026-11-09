Tuntut Pemakzulan Wapres Gibran, Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo di Kantor Setwapres

JawaPos.com - Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11), untuk menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 73 personel Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi guna memastikan aksi penyampaian aspirasi tersebut berjalan aman dan tertib.

Aksi yang diikuti sekitar 50 orang peserta ini dikoordinasi oleh Menuk Wulandari, Regas, dan Rustam R.

Sepanjang kegiatan, massa menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan mobil pengeras suara serta membentangkan berbagai spanduk dan poster protes.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan keras terkait posisi Wapres Gibran. Berbagai atribut bertuliskan nada protes tampak dipasang di mobil komando maupun dibawa langsung oleh para peserta.

"Makzulkan Gibran, perusak moral, etika & integritas bangsa," tulis spanduk di mobil komando.

Sementara itu, poster lain yang dibawa peserta menekankan pada keabsahan jabatan wakil presiden. "Jabatan wapres telah gugur oleh putusan MK dan MA. Segera angkat kaki! Get out!" bunyi pesan pada poster tersebut.

Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa)