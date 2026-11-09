Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 10 November 2026 | 00.15 WIB

Tuntut Pemakzulan Wapres Gibran, Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo di Kantor Setwapres

Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa) - Image

Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa)

JawaPos.com - Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11), untuk menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebanyak 73 personel Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi guna memastikan aksi penyampaian aspirasi tersebut berjalan aman dan tertib.

Aksi yang diikuti sekitar 50 orang peserta ini dikoordinasi oleh Menuk Wulandari, Regas, dan Rustam R.

Sepanjang kegiatan, massa menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan mobil pengeras suara serta membentangkan berbagai spanduk dan poster protes.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan keras terkait posisi Wapres Gibran. Berbagai atribut bertuliskan nada protes tampak dipasang di mobil komando maupun dibawa langsung oleh para peserta.

"Makzulkan Gibran, perusak moral, etika & integritas bangsa," tulis spanduk di mobil komando.

Sementara itu, poster lain yang dibawa peserta menekankan pada keabsahan jabatan wakil presiden. "Jabatan wapres telah gugur oleh putusan MK dan MA. Segera angkat kaki! Get out!" bunyi pesan pada poster tersebut.

Puluhan massa aksi dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11). (Istimewa)

Pengamanan Humanis oleh Kepolisian

Untuk mengantisipasi gangguan ketertiban, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat mengawal jalannya unjuk rasa di bawah pimpinan Kapolsubsektor Juanda, Ipda Sutarman. Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Surya Paloh soal Wacana Pemakzulan Gibran: Jika Syarat Konstitusional Terpenuhi, Jalankan Saja - Image
Nasional

Surya Paloh soal Wacana Pemakzulan Gibran: Jika Syarat Konstitusional Terpenuhi, Jalankan Saja

Senin, 9 November 2026 | 00.43 WIB

Buntut Polemik Ijazah Gibran, Komisi X DPR Minta Kemendikdasmen Benahi Administrasi Pendidikan  - Image
Politik

Buntut Polemik Ijazah Gibran, Komisi X DPR Minta Kemendikdasmen Benahi Administrasi Pendidikan 

Minggu, 8 November 2026 | 19.38 WIB

Tak Hanya Wakil PAN, Ketua Fraksi PKB MPR Pun Bersuara Soal Keabsahan Ijazah Gibran - Image
Politik

Tak Hanya Wakil PAN, Ketua Fraksi PKB MPR Pun Bersuara Soal Keabsahan Ijazah Gibran

Minggu, 8 November 2026 | 17.15 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore