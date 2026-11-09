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Penulis: ARM
Senin, 9 November 2026 | 22.31 WIB

414 Titik Banjir Berhasil Ditangani, Pemkot Surabaya Siapkan Pekerjaan Lanjutan

Pengerjaan rumah pompa Jalan Ahmad Yani Surabaya. (Foto: Diskominfo Surabaya) - Image

Pengerjaan rumah pompa Jalan Ahmad Yani Surabaya. (Foto: Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil menangani 414 titik banjir hingga Oktober 2026. 

Masih ada 124 titik banjir lainnya akan dilanjutkan secara bertahap pada 2027 hingga 2028.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Adi Gunita mengungkapkan sejumlah kawasan yang menjadi prioritas penanganan pada tahun ini di antaranya depan SMAN 14 Tenggilis, sekitar BPOM dan kamar jenazah RSUD Dr. Soetomo di Jalan Karang Menjangan, Tanjungsari, Tambak Mayor, serta Margomulyo.

"Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah," kata Adi, Senin (9/11/2026). 

Adi menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui pembenahan saluran, tetapi juga peningkatan elevasi badan jalan di lokasi yang membutuhkan. 

Misalnya, kawasan Bratang Binangun dan Cokroaminoto yang memerlukan penanganan terpadu agar sistem drainase dan kondisi jalan dapat berfungsi lebih optimal.

“Jadi, tidak hanya saluran saja, tetapi jalannya juga termasuk. Jalan yang dilihat itu bukan untuk konektivitas jalan saja, tetapi juga jalan yang selama ini tergenang,” jelasnya.

Selain pembenahan saluran, DSDABM juga mempercepat pembangunan rumah pompa dan jalur penghubung untuk memperpendek aliran pembuangan air. 

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Semolowaru, yang selama ini membutuhkan waktu hingga lima jam untuk mengalirkan air setelah hujan.

Adi menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi panjangnya jalur saluran menuju outlet di kawasan Medokan Semampir. Karena itu, Pemkot Surabaya menyiapkan jalur alternatif yang lebih pendek menuju Sungai Jagir Wonokromo agar aliran air dapat lebih cepat terbuang.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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