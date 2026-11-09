Kapolri Suyudi dan KPAI Siapkan Integrasi Aplikasi, Perkuat Penanganan Kasus Kejahatan terhadap Anak

Kapolri Suyudi Ario Seto dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama untuk mencegah dan menangani berbagai kejahatan terhadap anak. (Mabes Polri)
JawaPos.com - Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama untuk mencegah dan menangani berbagai kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta. Kedua lembaga menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengutamakan perlindungan anak, baik ketika menjadi korban maupun melalui upaya pencegahan kejahatan.
Kapolri mengatakan, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan bersama melalui edukasi, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan.
“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026).
Menurut Suyudi, Polri dan KPAI telah melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan melalui pemantauan wilayah maupun patroli siber. Langkah tersebut juga menyasar berbagai bentuk kejahatan di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap anak.
Selain itu, penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan lain yang perlu diantisipasi. Anak-anak dinilai berpotensi menjadi korban, baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.
Untuk meningkatkan koordinasi, Polri dan KPAI turut membahas peluang pengembangan aplikasi bersama kementerian serta dinas terkait. Sistem tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kerja antarlembaga sehingga penanganan kasus perlindungan anak berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra menilai perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian KPAI mencakup anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.
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