15 Petugas Meninggal Dunia dan 2 Helikopter Jatuh dalam Pemadaman Kebakaran Hutan

JawaPos.com - Pemadaman kebakaran hutan di Indonesia merenggut 15 nyawa petugas. Tidak hanya itu, dua helikopter mengalami kecelakaan dalam operasi kemanusiaan tersebut. Atas insiden dan peristiwa yang menyebabkan petugas kehilangan nyawa di medan tugas itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan duka cita mendalam.

”Saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Yayan Supyansuri dalam musibah kecelakaan helikopter penanggulangan karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada 8 November 2026,” kata dia.

Yayan merupakan kru helikopter yang jatuh di Sungai Barito saat melaksanakan water bombing. Sebelumnya, 3 prajurit TNI yang terdiri atas Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Anumerta Nur Hafidz Akbar, dan Sertu Anumerta Heri Prasetyo juga gugur dalam tugas.

”Dengan bertambahnya korban tersebut, sepanjang tahun 2026 tercatat 15 personel telah gugur dalam tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” ucap Dudung.

Belasan petugas pemadam kebakaran hutan yang meninggal dunia adalah patriot bangsa. Dudung menyebut mereka sebagai pejuang kemanusian yang mengabdikan diri untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendedikasikan hidupnya untuk memadamkan api.

”Atas dedikasi dan pengorbanannya mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga seluruh almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujarnya.



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung investigasi kecelakaan helikopter Super Puma H-255 bernomor registrasi VH-HGM. Helikopter sewaan itu jatuh di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada Minggu (8/11).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan mengungkapkan bahwa helikopter tersebut jatuh saat melaksanakan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang.