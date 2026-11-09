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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 9 November 2026 | 21.32 WIB

Jejak Panda Nababan di Mata PDIP: Dari Sel Penjara Orde Baru hingga Tokoh Pers Nasional

Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan (kiri) berbincang dengan kader Andika Perkasa (kanan) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan. (ANTARA) - Image

Politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan (kiri) berbincang dengan kader Andika Perkasa (kanan) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan. (ANTARA)

JawaPos.com - PDI Perjuangan menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya politisi senior sekaligus tokoh pers nasional, Panda Nababan, pada Senin (9/11).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi kabar duka tersebut sembari mengenang almarhum sebagai sosok wartawan pejuang dan politisi petarung yang senantiasa memegang teguh komitmen demokrasi sepanjang hidupnya.

Kepergian almarhum dipandang sebagai kehilangan besar bagi dunia pers, PDI Perjuangan, maupun dinamika kebangsaan Indonesia.

Keteguhan pendirian serta keberanian almarhum menyuarakan kebenaran meninggalkan kesan mendalam di mata publik dan kolega partai.

"Pak Panda Nababan sepanjang perjalanan hidupnya dikenal memiliki keberanian, keteguhan sikap, serta komitmen terhadap demokrasi. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi dunia pers, PDI Perjuangan, dan kehidupan demokrasi Indonesia," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (9/11).

Rekam Jejak Perlawanan Sejak Awal Orde Baru

Perjalanan politik Panda Nababan tidak terlepas dari tradisi jurnalisme kritis yang diembannya sejak muda.

Hasto mengungkapkan, keberanian almarhum dalam menghadapi kekuasaan telah teruji jauh sebelum reformasi, bahkan sejak periode awal pemerintahan Orde Baru.

Mengutip catatan sejarah dari buku NU, PDI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward, Hasto membeberkan fakta mengenai perlawanan almarhum terhadap ketidakadilan politik di masa lalu.

Panda Nababan tercatat pernah mendekam di sel tahanan akibat penolakannya terhadap kecurangan pesta demokrasi saat itu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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