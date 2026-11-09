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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 18.21 WIB

Kiai Kampung Gelar Munajat Serentak Doakan Keselamatan Bangsa dan Presiden Prabowo

Ketua Penasihat MKK KH Marsudi Syuhud. (Istimewa) - Image

Ketua Penasihat MKK KH Marsudi Syuhud. (Istimewa)

JawaPos.com - Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia melaksanakan gerakan doa bersama dan munajat nasional mendoakan keselamatan bangsa dan negara serta keberhasilan serta kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksanaan agenda keumatan dan kebangsaan tersebut disampaikan Ketua Penasihat MKK KH Marsudi Syuhud, di Pesantren Ekonomi Darul Ucwah, Kedoya, Jakarta Barat.

KH Marsudi Syuhud menegaskan, gerakan spiritual ini murni lahir dari kepedulian moral serta tanggung jawab keagamaan para ulama kampung terhadap keutuhan NKRI.

Menurut dia, perjalanan suatu bangsa senantiasa dihadapkan pada pelbagai ujian yang menuntut kesabaran serta permohonan pertolongan kepada Allah SWT.

"Perjalanan bangsa tidak selalu mudah. Berbagai tantangan dan ujian membutuhkan persatuan, kesabaran, serta pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon perlindungan bagi bangsa dari perpecahan dan ancaman," ujar KH Marsudi Syuhud dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Kiai Marsudi memaparkan bahwa Munajat Nasional MKK ini mengusung tiga pilar pesan utama bagi perjalanan bangsa ke depan.

Pertama, memohon keselamatan, kedamaian, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala potensi ancaman perpecahan.

Kedua, mendoakan keberhasilan serta kesehatan Presiden RI Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dalam mengemban amanah besar memimpin negara.

Ketiga, mengetuk pintu langit agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan jalan kemudahan dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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