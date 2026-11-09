Satu Kru yang Hilang usai Jatuhnya Helikopter ke Sungai Barito Ditemukan Meninggal

JawaPos.com - Satu orang kru helikopter yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah kecelakaan di perairan Sungai Barito ditemukan meninggal dunia. Ihwal hal ini dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Korban meninggal dunia adalah Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Berton menyebut Helikopter angkut Super Puma H-255 bernomor registrasi VH-HGM itu, sebelumnya mengalami kecelakaan di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu (8/11) dalam misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jenazah Yayan telah dievakuasi ke Puskesmas Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan," ujarnya.

Adapun dua kru lainnya yang ditemukan selamat, yakni Michael John Betterridge, warga negara Australia, dan Hugh Andrew John Page, warga negara Selandia Baru, telah menerima penanganan medis di Rumah Sakit (RS) TNI AU.

Tim penyelamat dari Basarnas Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan 18 personel untuk melakukan evakuasi pada pukul 13.10 WITA. Operasi pencarian juga melibatkan BPBD, TNI AU, Polri, Babinsa, serta masyarakat setempat.

Menyikapi kejadian itu, Berton menyatakan BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

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Sebagai tindak lanjut, BNPB akan mengevaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh. Evaluasi mencakup kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air (water bombing), kelaikan awak pesawat, serta kondisi cuaca dan karakteristik lokasi.