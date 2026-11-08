Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota pada Minggu 8 November 2026

JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga hujan petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu (8/11).

BMKG meminta masyarakat di Padang, Sumatera Barat, dan Merauke, Papua Selatan, mewaspadai potensi hujan disertai petir. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Manado, Sulawesi Utara, dan Nabire, Papua Tengah.

Prakirawan BMKG Vita mengatakan, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.

Di Kalimantan, hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Sementara Samarinda diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.

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Potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Semarang, Denpasar, Mataram, dan Palu. Di kawasan Maluku dan Papua, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya.

Sementara itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kupang. Udara kabur berpotensi terjadi di Yogyakarta.

BMKG juga memprakirakan cuaca berawan tebal di Makassar, Kendari, dan Manokwari. Adapun udara kabur berpotensi terjadi di Gorontalo dan Jayapura.