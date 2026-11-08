Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota pada Minggu 8 November 2026

Ilustrasi sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan ringan. (Joko Susilo/ANTARA)
JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga hujan petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu (8/11).
BMKG meminta masyarakat di Padang, Sumatera Barat, dan Merauke, Papua Selatan, mewaspadai potensi hujan disertai petir. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Manado, Sulawesi Utara, dan Nabire, Papua Tengah.
Prakirawan BMKG Vita mengatakan, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.
Di Kalimantan, hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Sementara Samarinda diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.
Potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Semarang, Denpasar, Mataram, dan Palu. Di kawasan Maluku dan Papua, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya.
Sementara itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kupang. Udara kabur berpotensi terjadi di Yogyakarta.
BMKG juga memprakirakan cuaca berawan tebal di Makassar, Kendari, dan Manokwari. Adapun udara kabur berpotensi terjadi di Gorontalo dan Jayapura.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan musim serta menyesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca terkini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022