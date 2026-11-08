Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Minggu, 8 November 2026 | 13.54 WIB

Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota pada Minggu 8 November 2026

Ilustrasi sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan ringan. (Joko Susilo/ANTARA) - Image

Ilustrasi sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan ringan. (Joko Susilo/ANTARA)

JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga hujan petir berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu (8/11).

BMKG meminta masyarakat di Padang, Sumatera Barat, dan Merauke, Papua Selatan, mewaspadai potensi hujan disertai petir. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Manado, Sulawesi Utara, dan Nabire, Papua Tengah.

Prakirawan BMKG Vita mengatakan, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang.

Di Kalimantan, hujan ringan berpotensi terjadi di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Sementara Samarinda diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.

Potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Semarang, Denpasar, Mataram, dan Palu. Di kawasan Maluku dan Papua, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya.

Sementara itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kupang. Udara kabur berpotensi terjadi di Yogyakarta.

BMKG juga memprakirakan cuaca berawan tebal di Makassar, Kendari, dan Manokwari. Adapun udara kabur berpotensi terjadi di Gorontalo dan Jayapura.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan musim serta menyesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca terkini.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prakiraan Cuaca Minggu 1 November 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Sejumlah Wilayah - Image
Nasional

Prakiraan Cuaca Minggu 1 November 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Sejumlah Wilayah

Minggu, 1 November 2026 | 13.55 WIB

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta pada Minggu Malam - Image
Jabodetabek

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta pada Minggu Malam

Minggu, 25 Oktober 2026 | 20.42 WIB

Prakiraan Cuaca Indonesia 5 Oktober 2026: Waspada gelombang Tinggi-Banjir Rob - Image
Nasional

Prakiraan Cuaca Indonesia 5 Oktober 2026: Waspada gelombang Tinggi-Banjir Rob

Senin, 5 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore