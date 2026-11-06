Profil UAS: Ulama Sederet Gelar dan Pengalaman yang Disebut "Setan Bisu" oleh Herri Pras

Ustad Abdul Somad: MUHAMAD ALI/JAWAPOS

JawaPos.com - Nama Ustaz Abdul Somad (UAS) kembali mencuat usai disebut "setan bisu" oleh konten kreator, Herri Pras yang menuai kontroversi. Kepakaran UAS di bidang agama juga bahkan dipertanyakan oleh Herri yang belakangan digeruduk petarung MMA Yudi Cahyadi.

Padahal, UAS merupakan ulama dan pendakwah Indonesia yang memiliki sederet gelar akademik, pengalaman mengajar di dalam maupun luar negeri, serta berbagai penghargaan.

UAS memiliki nama lengkap Datuk Seri Ulama Setia Negara Prof Syaikh Haji Abdul Somad Batubara, Lc., D.E.S.A., Ph.D. Gelar akademiknya diperoleh dari sejumlah perguruan tinggi di Mesir, Maroko, dan Sudan.

Selain dikenal sebagai pendakwah, dia juga pernah menjadi dosen ilmu hadis dan terlibat dalam sejumlah lembaga keagamaan. Berikut profil lengkapnya dilansir dari Instagram resminya.

Latar Belakang dan Asal-Usul Abdul Somad lahir di Silau Laut, Sumatera Utara, pada 18 Mei 1977. Ia merupakan putra pasangan Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Syah dan Rohana binti Nuruddin.

UAS berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan ulama. Ia tercatat sebagai generasi keempat Syaikh Abdurrahman atau yang dikenal sebagai Syaikh Silau Laut, seorang ulama besar dari Asahan, Sumatera Utara.

Silau Laut merupakan wilayah yang dahulu diberikan Sultan Asahan kepada Syaikh Abdurrahman. Ulama tersebut mulai menetap di kawasan itu pada 1901. Kini, wilayah tersebut dikenal sebagai Desa Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Perjalanan Pendidikan UAS Perjalanan pendidikan UAS dimulai di Sumatera Utara. Pada 1990, ia pindah ke Medan untuk menempuh pendidikan di Madrasah Mu'allimin Al-Washliyah. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darul Arafah, Deli Serdang, pada 1993.

Pada 1995, UAS pindah ke Riau dan belajar di Madrasah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. Setahun kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UAS kemudian mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia meraih gelar Licence (Lc.) pada 2002.

Pendidikan berikutnya ditempuh di Dar al-Hadith al-Hassania, Maroko. Dari perguruan tinggi tersebut, UAS memperoleh gelar D.E.S.A. (Diplome Etude Superieure Aprofondie) pada 2006.

Perjalanan akademiknya berlanjut hingga Sudan. UAS menempuh pendidikan doktoral di Omdurman Islamic University dan meraih gelar Ph.D. pada 2019.

Sederet Gelar dan Penghargaan Selain gelar akademik, UAS juga memperoleh sejumlah gelar kehormatan dan penghargaan dari berbagai lembaga.