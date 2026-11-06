Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 6 November 2026 | 22.22 WIB

Prasetyo Hadi: Kewaspadaan Lingkungan Istana Terus Ditingkatkan usai Kasus Penyadapan Terungkap

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa) - Image

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan lingkungan Istana Kepresidenan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo merespons dugaan adanya pihak yang menjadi 'musuh dalam selimut' di internal pemerintahan, khususnya di lingkungan Kabinet Merah Putih.

Dia memastikan, kewaspadaan di lingkungan pemerintahan bukan hanya dilakukan setelah kasus tersebut mencuat, melainkan menjadi bagian dari upaya yang terus dijalankan. “Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Prasetyo memastikan langkah pembenahan di lingkungan pemerintahan akan terus berjalan. Dia memastikan, upaya membersihkan berbagai persoalan internal tidak akan berhenti. “Bersih-bersih terus,” tegasnya.

Di sisi lain, Prasetyo mengaku belum memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam perkara penyadapan ilegal tersebut. Ia mengaku belum mendengar adanya informasi terkait dugaan tersebut. “Keterlibatan ketum parpol? Aku belum dengar,” ucapnya.

Mengenai komunikasi dan konsolidasi antarpartai politik, Prasetyo menyebut pertemuan semacam itu merupakan agenda yang rutin dilakukan. Namun, tidak semua materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat. “Ya kan rutin kita kalau konsolidasi. Pertemuan-pertemuan juga rutin. Tapi kan tidak semuanya kita sampaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan pentingnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, perkara itu melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar penanganan kasus tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. “Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Janji Tingkatkan Anggaran Mitigasi Bencana: Kita Siap Sebelum Kejadian - Image
Nasional

Prabowo Janji Tingkatkan Anggaran Mitigasi Bencana: Kita Siap Sebelum Kejadian

Senin, 7 September 2026 | 22.58 WIB

Profil Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Penyadapan Prabowo yang Diduga Pegang Kendali MC Polri - Image
Kasuistika

Profil Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Penyadapan Prabowo yang Diduga Pegang Kendali MC Polri

Jumat, 6 November 2026 | 18.31 WIB

Terkait Rumor Ketum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas - Image
Nasional

Terkait Rumor Ketum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas

Jumat, 6 November 2026 | 16.17 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang

6

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

7

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

8

Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?

9

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

10

8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore