Prasetyo Hadi: Kewaspadaan Lingkungan Istana Terus Ditingkatkan usai Kasus Penyadapan Terungkap

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan lingkungan Istana Kepresidenan terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo merespons dugaan adanya pihak yang menjadi 'musuh dalam selimut' di internal pemerintahan, khususnya di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Dia memastikan, kewaspadaan di lingkungan pemerintahan bukan hanya dilakukan setelah kasus tersebut mencuat, melainkan menjadi bagian dari upaya yang terus dijalankan. “Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Prasetyo memastikan langkah pembenahan di lingkungan pemerintahan akan terus berjalan. Dia memastikan, upaya membersihkan berbagai persoalan internal tidak akan berhenti. “Bersih-bersih terus,” tegasnya.
Di sisi lain, Prasetyo mengaku belum memperoleh informasi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam perkara penyadapan ilegal tersebut. Ia mengaku belum mendengar adanya informasi terkait dugaan tersebut. “Keterlibatan ketum parpol? Aku belum dengar,” ucapnya.
Mengenai komunikasi dan konsolidasi antarpartai politik, Prasetyo menyebut pertemuan semacam itu merupakan agenda yang rutin dilakukan. Namun, tidak semua materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat. “Ya kan rutin kita kalau konsolidasi. Pertemuan-pertemuan juga rutin. Tapi kan tidak semuanya kita sampaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menekankan pentingnya penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih, perkara itu melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Baca Juga:Pengacara Ahrie Sonta Tak Ingin Membangun Opini di Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar penanganan kasus tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. “Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022