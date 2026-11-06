Prabowo Sampaikan Bela Sungkawa atas Insiden Jatuhnya Helikopter Mi-17V5 di Kalteng 

Presiden Prabowo menyampaikan duka cita atas insiden jatuhnya helikopter Mi-17V5 di Kalteng. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan duka mendalam atas insiden jatuhnya helikopter Mi-17V5 di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengakibatkan tiga kru meninggal dunia. Kepala Negara juga meminta agar proses evakuasi korban dan badan helikopter dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni setelah melaporkan perkembangan penanganan insiden tersebut kepada Presiden Prabowo melalui sambungan telepon.

“Saya pribadi via telepon sudah mengupdate kepada Presiden, dan Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan bela sungkawa, duka yang mendalam dan memerintahkan untuk memaksimalkan proses evakuasi,” kata Raja Juli Antoni di Bandara Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11).

Raja Juli menjelaskan, upaya pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Saat ini, tim gabungan memprioritaskan pencarian satu korban yang belum ditemukan, yakni Sertu (Anum) Heri Teguh Prasetyo.

Selain pencarian korban, petugas juga berupaya mengangkat badan helikopter yang diketahui terperosok dan masuk ke dalam lumpur. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi membutuhkan peralatan serta dukungan personel khusus.

“Mohon doa dari semua agar pekerjaan kita maksimum. Satu korban yang belum kita temukan ini insyaallah akan ketemu dan juga helikopternya juga bisa kita tarik ke darat dengan tugboat ya. Karena ini helikopternya itu sepertinya nyungsep masuk ke lumpur,” ucap Raja Juli.

Dia mengungkapkan, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mempercepat proses pengangkatan badan helikopter. Sebelumnya, tim juga telah mengerahkan helikopter Kamov guna membantu upaya penarikan badan pesawat yang terjebak di area berlumpur tersebut.