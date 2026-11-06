Kapolri Bentuk Timsus Untuk Usut Penyadapan Presiden, Kabareskrim Jadi Ujung Tombaknya

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin (tengah) dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. (Dok Syahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lainnya. Timsus penanganan kasus ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons proaktif dan transparansi institusi dalam mengusut tuntas isu penyadapan yang menjadi perhatian publik.
"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait dengan informasi yang menjadi perhatian publik. Sebagai bentuk respon proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (5/11) malam.
Pendalaman Butuh Waktu dan Ketelitian Sesuai Hukum
Trunoyudo menjelaskan kerja tim khusus akan melewati sejumlah tahapan penanganan secara cermat, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Masyarakat diminta memberikan waktu kepada tim penyidik agar seluruh proses pengungkapan fakta dapat berjalan secara objektif dan transparan.
"Proses pendalaman yang dilakukan oleh tim khusus ini tentunya akan membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polri berkomitmen memastikan setiap proses berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Nantinya, perkembangan hasil kerja timsus beserta fakta-fakta hukum yang ditemukan bakal disampaikan secara berkala melalui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Daftar Tersangka Bertambah
Dalam penanganan kasus ini, kepolisian mengonfirmasi adanya penetapan tersangka baru yakni eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Irjen Pol Slamet Uliandi (SU)
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