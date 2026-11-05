Roy Suryo Malah Ngakak saat Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di PN Jakarta Timur

JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencerman nama baik Roy Suryo tertawa tsaat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim).

Tak hanya itu, Roy Suryo juga sempat meminta majelis hakim mengusir pengunjung sidang. Momen itu terlihat saat Jokowi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam persidangan pada Kamis (5/11).

Roy Suryo tampak tertawa ketika Jokowi membalikkan badan ke arah pengunjung sidang dan menunjukkan satu per satu ijazah asli miliknya. Mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1. ”Itu (pengunjung sidang, Red) teriak-teriak keluarkan, yang mulia, keluarkan tuh, palsu kok teriak-teriak,” seru Roy Suryo.

Kepada majelis hakim, Jokowi memohon izin agar diperkenankan menunjukkan ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sudah dia bawa. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut kepada publik. Janji itu lantas ditunaikan oleh Jokowi. ”Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya,” kata dia di muka persidangan.

Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas beranjak dari kursi saksi. Dia berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Kemudian Jokowi menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa. Berurutan mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1.

Saat tiba di PN Jaktim sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi memang sudah siap menjalani sidang. Dia menyatakan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah dibawa. Termasuk ijazah asli yang selama ini menjadi persoalan dan terus dibahas oleh Roy Suryo. ”Bawa (dokumen ijazah), bawa semua,” kata Jokowi singkat.

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