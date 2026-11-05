Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 5 November 2026 | 15.34 WIB

Dasco Bantah Bakal Gantikan Posisi Wapres Gibran, Sebut Ada Upaya Pengalihan Isu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan para pejabat lainnnya memberikan keterangan pers terkait ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan para pejabat lainnnya memberikan keterangan pers terkait ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti beredarnya kabar yang menyebut dirinya berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menduga informasi tersebut sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dasco memastikan kabar yang ramai beredar di media sosial tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. "Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal, menjadi Dasco akan jadi cawapres," tulis Dasco melalui akun media sosial X pribadinya pada Kamis (5/11).

Sebelumnya, pada Rabu (4/11) media sosial diramaikan dengan berbagai spekulasi politik. Salah satu narasi yang beredar menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimakzulkan pada pekan depan.

Narasi tersebut kemudian berkembang dengan menyebut Dasco bakal menggantikan Gibran sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, informasi itu tidak disertai bukti maupun keterangan resmi yang dapat memastikan kebenarannya.

Di sisi lain, polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo masih menjadi perhatian publik. Kasus tersebut dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada periode 2025–2026.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dasco Ajak Pemuda Jaga Persatuan Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global - Image
Politik

Dasco Ajak Pemuda Jaga Persatuan Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Forum Kebangsaan DIY Desak Pemakzulan Gibran, Foto Wapres Pun Diturunkan - Image
Berita Daerah

Forum Kebangsaan DIY Desak Pemakzulan Gibran, Foto Wapres Pun Diturunkan

Rabu, 4 November 2026 | 21.30 WIB

Buntut Putusan MA-MK Soal Ijazah, DPR Didesak Memproses Pemakzulan Gibran - Image
Politik

Buntut Putusan MA-MK Soal Ijazah, DPR Didesak Memproses Pemakzulan Gibran

Selasa, 3 November 2026 | 03.41 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore