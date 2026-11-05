Dasco Bantah Bakal Gantikan Posisi Wapres Gibran, Sebut Ada Upaya Pengalihan Isu

JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti beredarnya kabar yang menyebut dirinya berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menduga informasi tersebut sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dasco memastikan kabar yang ramai beredar di media sosial tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. "Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal, menjadi Dasco akan jadi cawapres," tulis Dasco melalui akun media sosial X pribadinya pada Kamis (5/11).

Sebelumnya, pada Rabu (4/11) media sosial diramaikan dengan berbagai spekulasi politik. Salah satu narasi yang beredar menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimakzulkan pada pekan depan.

Narasi tersebut kemudian berkembang dengan menyebut Dasco bakal menggantikan Gibran sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun, informasi itu tidak disertai bukti maupun keterangan resmi yang dapat memastikan kebenarannya.