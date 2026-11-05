Persiapan Kehadiran Jokowi Di PN Jaktim Kamis Ini, Polisi Lakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (tengah) bersama putranya, Kaesang Pangarep saat nonton MotoGP Mandalika, Sabtu (10/10). (Lombok Post)
JawaPos.com - Polisi mengalihkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menjelang kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam sidang dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
"Dari arah Jalan Raya Penggilingan dan melewati PN Jaktim ke Eramas tidak bisa dilintasi, maka diarahkan ke Jalan Komarudin," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra di Jakarta, Kamis (5/11) dikutip dari Antara. Rekayasa lalu lintas di kawasan Eramas 2000 ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Andre mengimbau, masyarakat khususnya warga Kelurahan Penggilingan dan sekitarnya, untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama kegiatan persidangan berlangsung.
"Sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai, Jalan Dr. Soemarno yang akan melintasi Eramas 2000 ditutup sementara waktu. Lalu pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa di PN Jaktim," jelas Andre.
Andre menyebut pengendara diminta berputar di ujung jalan sebelum minimarket Indomaret untuk melintasi jalur pinggir tol menuju kawasan tersebut. Setelah sampai di ujung jalan sebelum kolong jembatan Wali Kota, kendaraan warga maupun tamu yang hendak menuju Eramas 2000 diperbolehkan melawan arus melalui jalur yang telah ditentukan.
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