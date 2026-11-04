Profil Letjen Ariyo Windutomo yang Ditunjuk Prabowo jadi Plt KSP Gantikan Listyo Sigit Prabowo

ILUSTRASI: Letjen TNI Ariyo Windutomo saat menyerahkan jabatan Kepala Biro Umum Setjen Kemhan. (Kemhan)
Keputusan tersebut sekaligus ditandai dengan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit sebagai KSP.
"Kami sampaikan pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo Sigit dalam kapasitas beliau sebagai Kepala KSP dan selanjutnya Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk sementara, beliau tunjuk Letjen Ariyo Windutomo," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
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Pergantian tersebut menyusul status Listyo Sigit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Profil Letjen TNI Ariyo Windutomo
Letjen TNI Ariyo Windutomo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Perjalanan karier Ariyo terbilang banyak diwarnai penugasan pada bidang administrasi dan birokrasi pemerintahan.
Sebelum dipercaya menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), ia cukup lama mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Beberapa posisi yang pernah ditempatinya antara lain Analis Madya Biro Kepegawaian dan Kepala Bagian Kepegawaian Kemhan. Pengalaman tersebut turut membentuk rekam jejak Ariyo sebagai perwira yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan administrasi pemerintahan.
Kariernya terus menanjak hingga memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI atau jenderal bintang satu pada 2022. Saat itu, Ariyo menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.
Selain berpengalaman di lingkungan kementerian, Ariyo juga pernah menjalani penugasan kewilayahan. Pada 2011–2012, ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0508/Depok.
Ia juga pernah bertugas di Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih. Penugasan tersebut menjadi bagian dari perjalanan karier militernya sebelum lebih banyak berkecimpung dalam urusan administrasi dan pemerintahan.
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