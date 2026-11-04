Pernah jadi Ajudan Presiden Prabowo, Ahrie Sonta Nasution Kini Terseret Kasus Penyadapan

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. (Instagram Ahrie Sonta/Radar Solo)

JawaPos.com - Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terseret dalam kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Padahal, Ahrie merupakan salah seorang dari 4 perwira menengah TNI-Polri yang pernah menjadi ajudan Prabowo.

Nama Ahrie Sonta masuk radar calon ajudan Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Dia bersanding dengan Wahyu Yuniartoto dari Angkatan darat, Romi Habe Putra dari Angkatan Laut, dan Anton Pallaguna dari Angkatan Udara. Mereka berempat kemudian dinyatakan lolos dan sempat menjalani penugasan.

Kini, Ahrie menjadi tersangka bersama Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Mereka diduga melakukan penyadapan kepada presiden, sejumlah pejabat, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), pengusaha, dan media massa, secara ilegal.

Pada Selasa malam (3/11), Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan secara langsung penetapan tersangka ketiga jenderal polisi tersebut. Dia menyatakan bahwa Sigit bersama Ahrie dan Eko telah ditahan pasca dijadikan sebagai tersangka.

”Terhadap tersangka kami tahan di Rutan Mabes Polri,” imbuh Komjen Asep saat ditanyai oleh awak media.

Ahrie merupakan salah seorang jenderal bintang dua Polri yang ditempa di Akademi Kepolisian (Akpol). Dia tercatat sebagai salah satu abituren Akpol 2002. Karir berjalan mulus sebelum dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri bersama 2 jenderal aktif lainnya.

Sebelum ditunjuk menjadi Kadivkum oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Ahrie pernah menjadi sekretaris pribadi (sekpri) Listyo Sigit. Jauh sebelum itu, Ahrie bertugas di banyak tempat. Mulai Polda Jawa Barat (Jabar) hingga Polda Metro Jaya.

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Ahrie pernah menjadi kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, terlibat dalam pelaksanaan Operasi Nemangkawi di Papua, dan masuk dalam tim di bawah Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Atas laporan ke Bareskrim Polri yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Ahrie dijadikan sebagai tersangka.