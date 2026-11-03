Jadi Tersangka, Mantan Kapolri Listyo Sigit dan 2 Jenderal Polri Langsung Ditahan di Rutan Mabes

JawaPos.com - Mantan kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) langsung ditahan pasca dijadikan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Selasa (3/11). Dia menjadi tersangka bersama 2 jenderal Polri lainnya. Yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa sampai saat ini proses hukum masih berjalan. Namun, dia memastikan bahwa tindakan melanggar hukum berupa penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya telah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan.

”Terhadap tersangka kami tahan di Rutan Mabes Polri,” imbuh Komjen Asep saat ditanyai oleh awak media.

Menurut Asep, pihaknya masih perlu waktu untuk memproses hukum para jenderal di lingkungan Korps Bhayangkara tersebut. Dia menegaskan, penyidik tidak mungkin hanya perlu waktu 24 jam untuk membongkar seluruh rangkaian kasus yang menyeret nama-nama besar tersebut. Sehingga dia meminta agar semua pihak menunggu dan mengikuti proses hukum yang berjalan.

”Sekali lagi, ini adalah proses awal, rekan-rekan sekalian. Nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam harus menjelaskan atau membongkar itu semuanya. Nanti ada tahapannya,” tegasnya.

Berdasar keterangan dari sejumlah saksi dan barang bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik, tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para petinggi Polri itu sudah berlangsung sejak 2025 lalu. Tidak hanya Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik (parpol), dan pimpinan media massa serta organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi sasaran penyadapan.