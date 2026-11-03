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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 3 November 2026 | 23.45 WIB

Mutasi Polri: Kapolri Suyudi Ganti Sejumlah Wakapolda, Mulai Sumbar Sampai NTB

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. (Polri)

JawaPos.com  - Mutasi ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 turut mencakup beberapa wakil kapolda atau wakapolda. Termasuk diantaranya wakapolda Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasar surat telegram tersebut, beberapa wakapolda baru yang ditunjuk oleh Kapolri Suyudi terdiri atas Wakapolda Sumbar Kombes Pol Dhani Kristianto yang menggantikan Brigjen Pol Solihin. Dengan mutasi tersebut, Dhani naik pangkat menjadi jenderal bintang satu Polri.

Selain Dhani, wakapolda Sulawesi Barat (Sulbar) kini diserahkan kepada Brigjen Pol Eko Suprihanto. Dia menggantikan Brigjen Pol Hari Santoso. Kemudian  Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Yohanes Agus Rijanto akan menggantikan Brigjen Pol Sulastiana.

Kemudian ada nama Wakapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Harry Kurniawan yang menggantikan Brigjen Pol Hari Nugroho. Wakapolda Lampung yang kini dijabat oleh Brigjen Pol Singgamata. Dia bertugas menggantikan Brigjen Pol Sumarto. Terakhir Wakapolda Gorontalo kini dijabat Brigjen Pol Laode Aries El Fathar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dalam dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri. Dia menegaskan, mutasi itu merupakan hal wajar 

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir dalam keterangan resmi pada Selasa (3/11).

Menurut Isir, Kapolri Suyudi mengambil langkah tersebut untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Sehingga Polri semakin baik dalam pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan sebanyak 264 pati dan pamen masuk dalam mutasi besar-besaran tersebut. Selain dinamika organisasi dan pembinaan karier, Polri melakukan mutasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal. 

Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat. Mutasi tersebut mencakup beberapa jenjang jabatan. Mulai dari tingkat pati hingga pamen, termasuk jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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