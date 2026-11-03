Mutasi Ratusan Pati dan Pamen, Kapolri Suyudi Ganti Kapolres Metro Jaksel dan Jaktim

JawaPos.com - Nama dua orang Kapolres di jajaran Polda Metro Jaya masuk dalam daftar perwira menengah (pamen) yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Yakni Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) dan Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim).

Untuk memimpin kedua polres tersebut, Kapolri Suyudi menunjuk Kombes Pol Alfian Nurizal menjadi Kapolres Metro Jaksel. Dia sebelumnya bertugas sebagai kapolres metro Jaktim.

Kemudian Kombes Pol Hendri Umar ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jaktim. Dia sebelumnya bertugas di Bareskrim.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi tersebut merupakan bagian dalam dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri. Dia menegaskan, mutasi itu merupakan hal wajar.

Menurut Isir, Kapolri Suyudi mengambil langkah tersebut untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Sehingga Polri semakin baik dalam pelaksanaan tugas.

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir dalam keterangan resmi pada Selasa (3/11).

Secara keseluruhan sebanyak 264 pati dan pamen masuk dalam mutasi besar-besaran tersebut. Selain dinamika organisasi dan pembinaan karier, Polri melakukan mutasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal.

Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat. Mutasi tersebut mencakup beberapa jenjang jabatan. Mulai dari tingkat pati hingga pamen, termasuk jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Di level Mabes Polri, Suyudi mengganti Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri. Kini jabatan itu dipercayakan kepada Kombes Pol Gatot Sujono. Selain itu, Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri yang kini dijabat oleh Kombes Pol Teguh Wibowo.