Pesan Kapolri Suyudi untuk Personel Polri: Jaga Sikap, Perilaku, dan Terbuka Kepada Masyarakat

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan kepada awak media usai hadir dalam peringatan HUT Humas Polri ke-75 pada Selasa (3/11). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta seluruh personel Polri untuk menjaga sikap, perilaku, dan terbuka kepada masyarakat. Arahan itu kembali ditegaskan oleh Suyudi dalam acara peringatan HUT Humas Polri ke-75 di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11).
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, setiap personel Polri mengemban tugas dan fungsi kehumasan. Karena itu, perilaku para polisi akan menentukan citra institusi di mata masyarakat. Sehingga setiap insan Bhayangkara harus bisa menjaga sikap.
”Ada enam penekanan dari bapak kapolri. Dari enam, satu yang menjadi karakter utama ya, yaitu setiap personel Polri pengemban fungsi Humas, Humas Polri juga,” ucap dia kepada awak media.
Dengan membawa semangat Polri Bersama Masyarakat yang diusung oleh Kapolri Suyudi, lanjut Isir, pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan seluruh petugas kepolisian harus selaras. Terutama saat berinteraksi langsung dengan masyarakat di lokasi penugasan.
Untuk itu, personel Polri harus memastikan kehadiran dan pelaksanaan tugas kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya menjaga perilaku, kapolri mengingatkan agar semua anak buahnya selalu terbuka terhadap masukan, informasi, dan kritik dari masyarakat.
”Tadi diingatkan juga bahwa Polri organisasi yang besar, terkait dengan tagline Polisi Bersama Masyarakat, (harus) selalu terbuka,” imbuhnya.
Terbuka yang dimaksud oleh Isir adalah Polri membuka diri untuk mendengar berbagai masukan, informasi, serta kritik. Tujuannya untuk menjadi lebih baik. Sehingga kehadiran polisi di masyarakat benar-benar terasa manfaatnya. Bukan sekadar hadir saja.
”Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
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